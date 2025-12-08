5 metrekarelik dükkanında 30 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Gaziantep'te 5 metrekarelik dükkanında 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canbay, çocuk yaşta öğrendiği mesleği ile ailesinin geçimini sağlıyor.

Küçük yaşlarda babasının "Oğlum bir mesleğin olsun" öğüdü ile ayakkabı imalathanesinde çırak olarak çalışmaya başlayan ve mesleğini inceliklerini öğrenerek meslekte kendini iyice geliştiren 57 yaşındaki Cengiz Canbay, çıraklık ve kalfalık döneminden sonra 1996 yılında kendi iş yerini açtı. 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 45 yıldır devam ettiren ve 30 yıldır kendi işini yapan Canbay, yıllardır severek sürdürdüğü mesleğiyle ailesinin geçimini sağlamakla birlikte eski ve yırtık ayakkabıları tamir etmenin sevincini yaşıyor.

Çırak olarak başladığı mesleğini yaklaşık yarım asırdır devam ettiriyor

Her sabah gün ağarmadan evinden rızkını kazanmak için yollara düşen ve kent merkezinde bulunan 5 metrekarelik dükkanında gün boyunca ayakkabı tamir eden Canbay, çırak olarak başladığı mesleğini yaklaşık yarım asırdır devam ettiriyor. 5 metrekarelik dükkanında ömrünü mesleğine adayarak geçimini sağlayan Canbay, yırtılan ve hasar gören ayakkabıları tamir ederek ömrünü uzatıyor.

Ayakkabı almak yerine eskisini tamir ettirmeye getiren vatandaşların uğrak noktası

Yeni ayakkabı almak yerine eskisini tamir ettirmeye getiren vatandaşların uğrak noktası olan Canbay, kendi imkanları ile açtığı dükkanında ayakkabı tamiri yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir zamanlar oldukça rağbet gören ancak gelişen teknoloji ile birlikte ayakkabı endüstrisine de yenik düşerek eski canlılığını yitiren ayakkabı tamirciliği mesleğini severek yaptığını belirten Canbay, 12 yaşında ilk adımını attığı mesleğinde yaklaşık yarım asrı geride bıraktığını söyledi.

1996 yılından beri kendi iş yerini çalıştırdığını bildiren Canbay, "Çocukluktan beri ayakkabıcılığın içindeyiz. Yani 45-50 yıldan beri bu işin içindeyiz. İmalatta çalıştık, mağazacılık yaptık ve sonunda tamirciliğe döndük. İşimiz hamdolsun oluyor. İnsan dürüst ve temiz olduktan sonra müşteri geliyor ve hamdolsun bir ekmeğimiz çıkıyor" dedi.

"3-5 ay veya bir sene daha ayakkabının ömrünü uzatıyoruz"

Müşterilerinin genelde yeni ayakkabı almak yerine eskisini tamir ettiren vatandaşlar olduğunu ifade eden Canbay, "Bize gelen kesim zaten orta kesimdir. Yani müşterilerimiz genelde orta kesim. Zengin ve elit kesimin bize gelip ayakkabı tamiri yaptıracak bir hali yok, yaptırmazlar. Çünkü adamın ayakkabısı çok, tamirata sıra gelmez. Bize gelen fakir kesim ve gerçekten de maddi durumları yoktur. 'Ayakkabının biraz daha ömrünü uzatabilir miyiz' diyerek bize geliyorlar. Biz de 3-5 ay veya bir sene daha ayakkabının ömrünü uzatıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayakkabı tamirciliğinde artık çırak yetişmediğini aktaran Canbay, "Çırak yok. Çırak zaten artık bitti. Bir de bizim sanatları beğenmiyorlar. Herkes çocuğunu okutmaya bakıyor. Herkes masa başında iş sahibi olmak istiyor. O da hayali bir şey. Yani herkes okuyacak diye bir kaide yok. Herkes okursa meslekleri kim yapacak? Anneler, babalar çocuklarını sanata koysun. Kasap etsin, ayakkabıcı etsin, sucu etsin, araba tamircisi etsin, fırıncı etsin. Bu meslekler önemli ve bu mesleklerde ustalar lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP