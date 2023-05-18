Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gaziantep'te 3 gün toplu taşıma ücretsiz olacak

Gaziantep'te 3 gün toplu taşıma ücretsiz olacak

Yerel Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gaziray, tramvay ve otobüslerin 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vermesini kararlaştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gaziray, tramvay ve otobüslerin 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vermesini kararlaştırdı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de 19 Mayıs'ın coşkuyla kutlanması için hazırlıklar devam ediyor. Bu çerçevede 19-20 ve 21 Mayıs tarihlerinde vatandaşların ve özellikle gençlerin yararlanması için Gaziray, tramvay ve belediyeye bağlı olan, halk arasında turuncu otobüs olarak belirtilen toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü ve Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, 19 Mayıs Cuma günü ücretsiz ziyaretçilerini bekleyecek. - GAZİANTEP

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title