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Gaziantep'te 225 Öğrenciye Güvenli Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep'te 225 Öğrenciye Güvenli Trafik Eğitimi Verildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'trafik dedektifi ve yaya önceliği projesi' kapsamında 225 öğrenciye temel trafik kuralları üzerine eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 225 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince "trafik dedektifi ve yaya önceliği projesi" kapsamında 225 öğrenciye trafik eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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