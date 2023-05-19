Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep 15 Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende çelenk bırakmanın ardından saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının açılış konuşmasını gerçekleştiren Özbay, törene katılan gençlere, "Sevgili gençler bu yıl yüzüncüsünü onurla kutlayacağımız cumhuriyetimiz ilimle, irfanla, sanatla, sporla yetişecek siz gençlerin sayesinde ilelebet payidar kalacaktır. Biz bir söz verdik geleceğin olimpiyat şampiyonlarının, geleceğin Dünya ve Avrupa şampiyonlarının bununda ötesinde geleceğin sporcu doktorlarını, sporcu avukatlarını, sporcu diş hekimlerini, sporcu öğretmenlerini yetiştireceğiz. Bu minimalde mesele memleketse bizim sevgimiz hep 19 yaşında, Mesele milletse bizim sevgimiz hep 19 yaşında, mesele şanlı bayraksa bizim sevgimiz hep 19 yaşında, mesele Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim sevgimiz hep 19 yaşında. Dünyada gençlere ve gençliğe armağan edilmiş tek bayram olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınınız kutlu olsun" dedi.

Düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Eski Adalet Bakanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'inde aralarında olduğu kent protokolü törene katıldı.