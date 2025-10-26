Gaziantep, Tarihi ve Gastronomi Zenginliği ile Turistleri Ağırlıyor

Tarihi ve kültürel mekanlarıyla konuklarını hayran bırakann, meşhur lezzetleriyle gastronomi şöleni sunan Gaziantep, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

UNESCO'nun gastronomi ve kültürel değerlerini tescillediği şehirlerden Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabacı turistler, kentin tarihi mekanlarına ve yemeklerine hayran kalıyor. Tarihi yapılarıyla öne çıkan ve turizmde cazibe merkezlerinden olan Gaziantep'te sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Tarihi mekanları, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli dolayısıyla turistlerin tatil rotasındaki ilk şehir olan Gaziantep, gezilerini unutulmaz hale dönüştürmek isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından turizm alanında müthiş bir atağa geçen Gaziantep, her hafta sonu ve tatillerde düzenlenen GAP turları ile ziyaretçi akınına uğruyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Gaziantep, özellikle son yıllarda turizmde büyük bir ivme yakaladı. Son dönemlerde GAP turuna çıkan turistlerin ilk durağı ve uğrak noktası olan Gaziantep'e gelen turistler, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Zincirli Bedesten, Gaziantep Kalesi gibi birçok tarihi ve kültürel değerin yanı sıra kentte bulunan müzeleri de ziyaret ediyor.

Yemek kültürü konusunda oldukça zengin olan Gaziantep'e gelen turistler, baklava, katmer ve Antep fıstığı gibi kentin lezzetlerini de yerinde yeme imkanı buluyor. Esnaftan alışveriş yapan ve özellikle de Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten ile Almacı Pazarı'nda yöresel ve doğal ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyalara büyük ilgi gösteriyor. Geçmişe yolculuk yapma imkanı bulan turistler, Gaziantep'in mutlaka gezilmesi ve görülmesi bir şehir olduğunu söylediler.

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Gaziantep'i gezmeye geldiklerini belirten Ergin Kalkancı, "İstanbul'dan geliyorum. Gaziantep'e eşim ve çocuğumla geldik. Gaziantep'i çok övdüler. Gerçekten de özellikle yemeklerinden ve tatlılarından çok memnun kaldık. Gaziantep'i hala geziyoruz, keşfetmeye devam ediyoruz. Çok memnun kaldık. Bir sonraki sefere tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. 500 yıllık mağara çok güzeldi. Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Bakırcılar Çarşısı çok dikkatimizi çekti ve güzeldi. Orada biraz alışveriş yaptık. Gerek fıstık, gerek lokum, gerek kahvelerini keşfetmek için geldik. Baklavaları tabi ki de vazgeçilmezdi. Çok keyif aldık. Kebapları da gerçekten çok güzel. İstanbul'da yediğimiz kebaplarla arasında gerçekten fark var" dedi.

Bursa'dan ailesi ile gezmeye gelen Haluk Şahin ise çok görmek istedikleri Gaziantep'i hafta sonu tatili dolayısıyla gezme imkanı bulduklarını belirterek, "Bursa'dan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ziyarete geldik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sevdiğimiz illeri ziyaret edeceğiz. İlk seyahate Gaziantep'te başladık. Hakikaten damak tadı ve lezzetiyle, tatlısıyla, yemeğiyle, çorbalarıyla, mükemmel tatları hep bir arada bulacağız. Ümit ediyoruz güzel lezzetlerle, doğasıyla, insanıyla mükemmel bir ziyaret olacak, mükemmel bir gezi olacak. Gaziantep mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir ve özellikle de tarihi Bakıcılar Çarşısı'nı mutlaka gezin. Tarih hayranı olan arkadaşlar mutlaka Gaziantep'i görmeli" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in sonbaharda da turist akınına uğradığını belirten esnaf Fatih Özsefil, "Artık sıcak havalar geride kaldı. Yavaş yavaş sonbahara doğru gidiyoruz. Sonbaharda yerli turistlerimiz çok fazla gelmeye başladı. Turlar gelmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan yoğun bir tur var. Gaziantep'e gelen misafirlerimiz alışveriş yapıyorlar. Kurutmalık, salça, nar ekşisi ve Antep fıstığı alıyorlar. Hem Gaziantep'i gezip hem de alışveriş yapıyorlar. Gaziantep'i görüp, tanıyıp gidiyorlar. Biz de esnaf olarak bu durumdan memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP