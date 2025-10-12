Gaziantep, Sonbaharda Turist Akınına Uğruyor

Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gastronomisi ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan Gaziantep, sonbahar mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında Fark Oluşturan Şehirler Ağı'na Türkiye'den dahil edilen ilk şehir olan Gaziantep, tarihi han, cami, hamam, bedesten ve asırlık çarşıların yanı sıra kalesi ve müzeleriyle de öne çıkıyor. Eşsiz güzellikleriyle, tarihi yapılarıyla, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin değişmez rotası haline gelen Gaziantep, her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih, inanç ve kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Gaziantep'te turist yoğunluğu yaşanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne tur düzenleyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Gaziantep'i her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Gaziantep Kalesi ve çevresinin yanı sıra Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve tarihi hanların bulunduğu alanlarda turist yoğunluğu yaşanıyor. Deniz ve kumsallarıyla meşhur tatil bölgeleri yerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarih ve kültürle iç içe olan Gaziantep'i tercih eden turistler, hanları, çarşıları, müzeleri camileri ve konakları geziyor.

Turistler tarihi mekanlara hayran kalıyor

Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Çorum, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Mersin ve Tokat gibi pek çok şehirden gelen turistler, tarihi mekanlara hayran kalıyor. Turistler, tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol öz çekim yaparken, her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını da çekip gezilerini ölümsüzleştiriyorlar.

Eşsiz lezzetlere yoğun ilgi

Rumkale, Zeugma Antik Kent, Zeugma Mozaik Müzesi, Kurtuluş Camii ve Zincirli Bedesten gibi tarihi yapılarının yanı sıra onlarca müzesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Antep fıstığı, baklava, katmer ve beyran gibi şehrin eşsiz lezzetleriyle damak çatlatıyor. Her mevsimde turistlerin ilk uğrak noktası olan Gaziantep, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve zengin mutfağıyla da misafirlerini kendisine hayran bırakıyor. Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği çarşılar arasında yer alan ve kentin en eski çarşısı olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'na gelen yerli ve yabancı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürürken kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

"Gaziantep'i çok beğendik"

Gaziantep'e gelen turistlerden Şeyma Erata, Gaziantep'i çok sevdiğini ve gezerken keyif aldığını ifade ederek, "Biz de merak edip Gaziantep'i gezmeye geldik. Gaziantep, Antep fıstığı, baklavası ve zengin mutfağıyla meşhur bir şehrimiz. Kültür olarak da Gaziantep'i çok beğendik. İnsanları misafirperver, tarihi yerleri çok güzel ve özellikle Bakırcılar Çarşısı, kale, müzeler ve hanlarını çok beğendik" dedi.

"Türkiye'de yaşayanların mutlaka Gaziantep'i görmesi gerekir"

Gaziantep'in her mevsimde turist akınına uğradığını belirten Bakırcılar Çarşısı esnafından Fikret Yılmaz ise, "Gaziantep denince akla ilk gelen yer Bakırcılar Çarşısı'dır. Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeyen turist 'Gaziantep'i gezdim' demesin. Çünkü Bakırcılar Çarşısı'na gelen ve gezen Bakırcılar Çarşısı'na hayran kalıyor. Bakırcılar Çarşısı'na gelen bir daha gelmek istiyor. Gerçekten de Bakırcılar Çarşısı görülmesi ve gezilmesi gereken bir çarşıdır. Çok şükür turistler geliyor, işimiz iyi ve satışlardan da memnunuz. Tarihi, kale, hanlar, müzelerimiz gezilecek yerlerdir. Gaziantep'i gezmeden dönmek olmaz. Türkiye'de yaşayanların mutlaka Gaziantep'i görmesi gerekir" diye konuştu.

Adana'dan Gaziantep'i gezmeye gelen öğrenciler ise Gaziantep'in tarihi mekanlarına, müzelerine ve lezzetlerine hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep'in tarihi hanlarına, cıvıl cıvıl olan sokaklarına ve kale çevresine hayran kaldığını belirte Japon turist Tomoko Yamaguchi de Gaziantep'i çok beğendiğini söyledi. - GAZİANTEP