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Gaziantep Şirehan Otel'de Güzel Sanatlar Mezuniyet Töreni

Gaziantep Şirehan Otel'de Güzel Sanatlar Mezuniyet Töreni
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Gaziantep'teki tarihi Şirehan Otel, 25 güzellik uzmanı ve kuaförün mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Özel Süper Yaşam Güzellik Eğitim Merkezi'nden mezun olan öğrenciler, törenle belgelerini alırken ayrıca tarihi mekanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her gün bir birinden farklı grupları ve organizasyonları ağırlayan Gaziantep Şirehan Otel bu kez de güzellik uzmanları ve kuaförleri ağırladı. Şirehan Otel'de düzenlenen kep töreninde mezun olan 25 güzellik uzmanı ve kuaför törenle belgelerini alırken tarihi mekanın büyülü ortamında günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve dünyanın en önemli merkezlerinden birisi niteliği taşıyan Şirehan Otel birçok organizasyona ev sahipliği yaparken bu kez de güzellik uzmanlarını ağırladı. Düzenlenen altı aylık kurs sonucu Özel Süper Yaşam Güzellik Eğitim Merkezi'nden mezun olan 25 kişi için düzenlenen kep töreni tarihi dokusuyla insanları büyüleyen Şirehan Otel'de gerçekleştirildi.

Özel Süper Yaşam Güzellik Eğitim Merkezi Kurucularından Neşe İnal ve Servet Torun kurumlarının bütün mezuniyetlerinde Şirehan Otel'i tercih ettiğini belirterek, "Böyle mükemmel bir otelin Gaziantep'te yer alması gerek kentimiz gerekse bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir şans. Bu dönemde altı aydır bayan kuaförlüğü ve güzellik uzmanlığı alanında ki kurslarımızda eğitim alan toplam 25 öğrencimiz mezun oldu. Değişik yaş ve meslek guruplarından oluşan mezunlarımıza Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları törenle verildi. Kurslarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek" dediler. Tarihi Şirehan Otel'de düzenlenen kep töreninde duygulanan yeni güzellik uzmanları ve kuaförler de yaptıkları değerlendirmede "Kursumuzu başarıyla tamamladık. İşin en güzel yanı da masallarda ki gibi bir mekan olan böylesine muhteşem bir mekanda mesleki diplomalarımızı almak oldu. Bizleri ağırlayan Şirehan Otel yetkililerine ve kurumumuzda bizlere büyük destekler veren Özel Süper Yaşam Güzellik Eğitim Merkezi Kurucularından Neşe İnal ve Servet Torun'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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