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Gaziantep Sanayisinin Öncülerinden Celal Ersoy Vefat Etti

Gaziantep Sanayisinin Öncülerinden Celal Ersoy Vefat Etti
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Gaziantep Sanayisi ve Eğitiminin öncülerinden Celal Ersoy, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi yarın ikindi namazından sonra Bahattin Nakıboğlu Camii'nde kılınacak.

Gaziantep Sanayisi ve Eğitiminin öncülerinden Celal Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda etti. Ersoy'un cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Bahattin Nakıboğolu Camiinde kılınacak nenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta ki aile mezarlığına defnedilecek. Celal Ersoy'un taziyeleri Batıkent Mahallesinde 119 kabul edileceği öğrenildi.

Gaziantep Sanayisinin öncü isimlerinden Celal Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un eşi Celal Ersoy uzun süredir tedavi görüyordu. 1963 yılından bu yana Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının gelişmesi ve kalkınması yönünde önemli başarılara imza atan Celal Ersoy uzun yıllar GKV Yönetim Kurulu Başkanı olaraktan görev yapmıştı. 1963 yılında kayınpederi Cemil Alevli'nin önderliğinde kurulan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının gelişmesi ve uluslararası niteliklere kavuşturulması için kuruluşundan bu yana tam 45 yıldır aktif rol üstlenmiştir. Celal Ersoy halen GKV Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmekte ve eşi Nüket Ersoy'la birlikte yaşamlarını gelecek nesillerin iyi gelişmesinin ve ülke kalkınmasının tek yolu olduğuna inandıkları eğitime adadı. Ersoy'un vefatı kentte derin üzüntü oluşturdu. Merhum Celal Ersoy'un cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Bahattin Nakiboğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile mezarlığında defnedilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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