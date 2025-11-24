Gaziantep protokolünden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Gaziantep protokolü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Öğretmenler geleceği şekillendiren rehberlerdir. Öğretmenlerimiz hem bireylerin hem de toplumun geleceğinin şekillenmesi açısından son derece önemli bir görevi yerine getiriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.' şeklindeki veciz sözleri öğretmenlik mesleğinin önemini ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Öğretmenler ülkemizin yarınlara güvenle yürümesinin en büyük teminatıdır. Hemen her başarımızda izleri, emekleri olan öğretmenlerimiz sadece bilgi aktaran değil aynı zamanda geleceği şekillendiren rehberlerdir. Fedakarca çalışan, ülkemizin dört bir yanında bilgiyle, sevgiyle ve sabırla nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların emeği, Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü kılmaktadır. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevine devam eden ve emekli tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalkınmanın yolu nitelikli eğitimden geçiyor"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, eğitimin Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğuna dikkat çekti.

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, geleceğimizin teminatı gençlerimizin en iyi şartlarda yetişmeleri için büyük bir fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız" diyen Başkan Celal Kadooğlu, toplumları ileriye taşıyan en büyük gücün nitelikli eğitimden geçtiğini belirterek, öğretmenlerin bu süreçte üstlendiği değerli role vurgu yaptı.

Kadooğlu, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında iyi eğitim almış nesillerin belirleyici olduğuna dikkat çekerek, "Bir ülkenin gerçek anlamda gelişmesi; bilime, akla ve çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim anlayışının benimsenmesiyle mümkündür. Bugün yakaladığımız her başarıda, bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin emeği, fedakarlığı ve alın teri vardır" dedi.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemin altını çizen Kadooğlu, Ulu Önder'in modern, çağdaş ve güçlü bir Türkiye'nin temelini eğitimle attığını hatırlattı. Kadooğlu, "Atatürk, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren eğitimi toplumun her kesimi için erişilebilir kılmak adına büyük bir vizyon ortaya koymuştur. Onun eğitime yüklediği değer, bugün dahi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, mesajını, güçlü bir Türkiye için eğitime verilen değerin artırılması gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Öğretmenler, toplumun temel taşlarından biridir" dedi.

Öğretmenlerin yetiştirdiği bireylerin, toplumun yarınlarını inşa ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, öğretmenlik mesleğinin değerine vurgu yaparak, "Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; topluma yön veren, değerlerimizi yaşatan ve geleceğe taşıyan kutsal bir görevdir. Öğretmenlerimiz, bilgiyle donattıkları gençlerimizin sadece akademik gelişimine değil, aynı zamanda karakter ve kişilik oluşumuna da büyük katkı sunmaktadır. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, mühendislerini, eğitimcilerini yetiştiren fedakar öğretmenlerimiz, ülkemizin en önemli güç kaynağıdır. Bugün, geleceğimizi şekillendiren, bilginin ışığını nesilden nesile aktaran tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu özel gün vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevini sürdüren değerli öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diyerek mesajını tamamladı.

GTB başkanlarından mesaj

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajda, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarımında değil, toplumun kültürel ve sosyal yapısının inşasında önemli rol üstlendiklerini ifade etti. GTB Başkanları mesajlarında, öğretmenliğin toplumların gelişiminde temel bir mihenk taşı olduğunu belirterek, "Öğretmenlik; bilgiyle yol açan, değerlerle şekillendiren ve geleceğe yön veren en saygın mesleklerimizden biridir. Her öğretmen, öğrencilerinin zihninde merak tohumları eker, onları düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder. Aynı zamanda öğrencilerine sorumluluk, adalet ve toplumsal bilinç kazandırarak, onların hayat yolculuğunda sağlam bir rehber olur. Öğretmenlerin sabrı, özverisi ve inancı, sadece sınıfın değil, tüm toplumun aydınlanmasına katkı sağlar. Öğretmenlerimizin her günü, geleceğe atılmış bir adımdır. Bir çocuğun ilk öğrendiği harflerden, hayal kurmayı, sorgulamayı ve kendine güvenmeyi öğrenmesine kadar her an, öğretmenin emeğiyle şekillenir. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizin fedakarlıkları; yalnızca öğrencilerin akademik gelişiminde değil, karakterlerinin ve insan olma değerlerinin oluşmasında da belirleyici rol oynar. Bu nedenle, öğretmenlik bir meslekten çok, bir milletin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizin fedakarlıklarını, emeklerini ve ülkemize kattıkları değerleri hatırlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için özel bir gündür. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, öğretmenliğin toplumumuzdaki önemini en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.