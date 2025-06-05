Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
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Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma törenini bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirdi. Yönetim ve sağlık çalışanları, bayramın önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Hastane lobisinde düzenlenen törende, ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Başhekim Fırat Dalgıç. Genel Müdür Yardımcıları Yaşar Ağdağ, Ayşe Koç, hastanede görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen törende, bayramın anlam ve önemi bir kez daha hissedildi.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Herkesin sevdikleriyle bir arada olduğu bu özel günde, hastanemizde görev başında olacak tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bayramda da ekip arkadaşlarımızla birlikte şifa dağıtmaya devam edeceğiz. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayram tatili boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, "Hastane olarak tüm önlemlerimizi aldık. Temennimiz, kimsenin sağlığı bozulmadan huzurlu bir bayram geçirmesi. Ancak biz, her ihtimale karşı görevdeyiz. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç da, "ANKA ailesi olarak bizler, Kurban Bayramı'nda da her zaman olduğu gibi görevimizin başında olacağız. Sağlık hizmeti bir gönül işidir ve bu işi büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın, hepimize sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik duygularını yeniden hatırlatmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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