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Gaziantep Mutfağı Ramazan Sofralarını Süslüyor

Gaziantep Mutfağı Ramazan Sofralarını Süslüyor
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UNESCO tarafından gastronomi dalında 'fark oluşturan şehirler' ağında yer alan Gaziantep, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına zengin yöresel yemekleriyle lezzet katıyor. Kelle paça, kebap çeşitleri ve beyran gibi yemekler, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Gastronomi şehri Gaziantep mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslüyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan Gaziantep'te, Ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. Kentin yöresel yemeklerinin başında gelen ve Osmanlı dönemi mutfağından miras kalan beyran, kelle paça ve kebap çeşitleri, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslemeye devam ediyor. Gaziantep mutfağı, farklı lezzetleriyle zengin iftar ve sahur sofralarına ev sahipliği yaparken, kentin birbirinden lezzetli yemekleri, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında hem göze hem de mideye hitap ediyor. Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'te vatandaşlar iftar ve sahur sofralarında genellikle et, sulu ve hamur türü yemekleri tercih ediyor. İftarda, yuvalama, içli köfte, beyran, kelle paça ve kebap çeşitlerini sofralarından eksik etmeyen vatandaşlar, tatlı olarak da kentle özdeşleşmiş baklavayı tercih ediyor.

Ramazan ayında iftar saatinden itibaren ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını ve en fazla yöresel lezzetlerin tüketildiğini belirten restoran işletmecisi Ahmet Çadır, en güzel iftarların Gaziantep'in lezzetleriyle yapıldığını söyledi.

"En güzel iftarlar Gaziantep'te yaşanıyor"

Gaziantep'te Ramazan ayını sevinçle ve coşkuyla karşıladıklarını belirten Çadır, "Ramazan ayında Gaziantep'te evlerde kentin yemekleri yenildiği gibi restoranlarda da yeniliyor. Gastronomi şehri olduğumuzdan dolayı ciddi bir yemek kültürümüz var. Gaziantep'te 365 günde olduğu gibi Ramazan'da da yemek kültürümüz daha da yükseliyor. Beyran, kebap çeşitleri ve diğer yemeklerle insanlar sahur ve iftarını yapıyor. Biz de çeşit çeşit yemeklerimizi Ramazan için yapıyoruz. Çevre illerden Gaziantep'e gelip iftarını yapmak isteyen yerli turistlerimiz oluyor ve şehrimize gelip iftar yapıyorlar. Çünkü Gaziantep gastronomi şehridir. UNESCO tarafından da koruma altında olan lezzetlerimize çok talep var" dedi.

"Birbirinden lezzetli ve mükemmel yemeklerimiz var"

Kent sakini Doğan Gültekin, "İftar saatinde Gaziantep'in yöresel yemeklerini tekrar tatmak için ezanın okunmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gaziantep'in en güzel yöresel yemeklerini yapan bu tür mekanlara gidip iftarımızı açıyoruz. Dünya bir ev olsaydı, Gaziantep kesinlikle mutfağı olurdu. Patlıcan kebabı, kuşbaşısı, yuvalaması, beyranı, kebapları ile lahmacun gibi birbirinden lezzetli ve mükemmel yemeklerimiz var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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