Gaziantep Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep'in Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 25 Aralık Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek. Turnuva, 16 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık kategorilerde müsabakalar yapılacak. Başvurular http://gaziantep.tsf.org.tr/turnuva-kayit-form adresinden çevrimiçi olarak yapılabilir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep'in Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 25 Aralık Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor ve Daire Başkanlığı tarafından yapılan turnuva 16 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında Dumlupınar Spor Salonu'nda yapılacak.

Gaziantep'in Kurtuluşu kapsamında yapılacak olan turnuvada 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık kategorilerde müsabakalar yapılacak. Kazanan yarışmacılara kupa ve madalya verilecek.

Son başvuru tarihi 15 Aralık olan turnuvaya başvurmak isteyen yarışmacılar, http://gaziantep.tsf.org.tr/turnuva-kayit-form çevrimiçi linkten başvuru yapabilecek. - GAZİANTEP