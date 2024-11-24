Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Kolej Vakfı Öğretmenler Günü Balosuyla Öğretmenleri Unutmadı

Gaziantep Kolej Vakfı Öğretmenler Günü Balosuyla Öğretmenleri Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlediği baloda öğretmenlerine plaket ve çiçek takdim ederek onların gününü kutladı. Geceye katılan sanatçı Fatih Toker konseriyle etkinlik renkli geçti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen baloda öğretmenler gönüllerince eğlenirken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel öğretmenlere günün anısına birer çiçek ve uzun yıllardır eğitime başarıyla hizmet eden öğretmenlere birer teşekkür plaketi takdim etti.

Kuruluşunun 61, yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı. Bir otelde düzenlenen Öğretmenler Günü balosuna GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra uzun yıllar kurumda idareci ve genel müdür olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Atanur Vergili ve Basın Danışmanı Ali Babat'ın yanı sıra davetliler de katıldı. Geceye GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel'in okul idareci ve öğretmenlerine çiçek takdimi ardından uzun yıllar görev yapan idareci ve öğretmenlere plaket takdimi ile başladı. Uzun yıllardır eğitim alanında önemli projelere imza atan ve GKV Özel Okullarının gelişimine katkılar sunan Yard. Doç. Dr. Atanur vergili ve Basın Danışmanı Ali Babat'a gecenin anısına onur ödülleri takdim eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel GKV'nin 61 yaşında büyük bir aile olduğunu ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Nüket Ersoy'dan önemli mesajlar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kurucularından ve uzun yıllardır yönetim ve mütevelli kurulu başkanlığın görevini yürüten Nüket Ersoy'un yaşamından kesitlerin sunulduğu Asırlık Eğitim Çınarı Nüket Ersoy konulu belgeselin gösteriminin ardından Nüket Ersoy'un öğretmenler günü mesajı okundu. Yapılan konuşmaların ardından Gaziantepli ünlü sanatçı Fatih Toker'in sahne aldığı gecede öğretmenler geç saatlere kadar gönüllerince eğlenirken kuruluşunun 61.yılını kutlayan GKV Özel Okulları için 61.yıl pastası kesildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı

 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.