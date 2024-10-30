Gaziantep Kolej Vakfı Öğrencilerinden Deyim ve Atasözleri Sergisi

Türk dilinin zenginliğinin yanı sıra deyimler ve atasözlerinin daha iyi anlaşılarak dilin zenginliğinin sergilenmesi için önemli bir etkinliğe imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin sergisi büyük ilgi gördü.

Gaziantep Kolaj Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri, Türk dilinin zenginliğini gözler önüne sermek, deyimler ve atasözlerini gündeme taşımak için düzenlediği etkinlikle herkesin ilgi odağı oldu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Dilimizin zenginliğini yansıtan ve kültürümüzün bir parçası olan deyim ve atasözlerini öğrenmek, öğretmek IB MYP çerçeve programı uygulayan okulumuzda titizlikle önemsenmektedir. Bu doğrultuda MYP 2 (6.sınıf) öğrencilerimiz deyim ve atasözlerini eğlenceli maketler haline getirdiler. Öğrencilerimizin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan sergimizin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerimizi ve emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimizi kutluyorum" dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet tarafından yapıldı. Açılışa idareci, öğretmen ve ortaokul öğrencileri katıldı. Serginin hafta boyunca GKV Özel Ortaokulu fuayesinde açık bulunacağı bilgisi de paylaşıldı. - GAZİANTEP