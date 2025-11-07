Gaziantep Kolej Vakfı'nda Atatürk Anma Sergisi Coşkuyla Açıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu'nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla düzenlenen "Ata'm" Sergisi büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir birinden farlı programla Ulu Önder Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını göstermeye devam ediyor. GKV Özel Anaokulu öğrencileri de bu anlamlı haftada Atatürk'ü unutmayarak onun anısına bir sergi hazırladı. Açılışı GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel tarafından yayılan "Ata'm" konulu sergiyle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt "4+ yaş grubu öğrencilerimizin Atatürk'ün hayatı ve ilkelerini konu alan eserlerinin yer aldığı sergide, miniklerimiz özgürce ortaya koyarak Atatürk'ün önemini bir kez daha vurgulama fırsatı buldular. Sergimizin açılışı Gaziantep Kolej Vakfı Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen'e, ve GKV PYP Koordinatörü Müge Teymur ile değerli öğrenci velilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Gün boyunca sergi alanını ziyaret eden davetliler, çocuklarımızın büyük bir özenle hazırladığı eserleri keyifle gezdiler. Minik sanatçıların emeklerini gururla izleyen velilerimize ve serginin açılışında büyük emekleri bulunan öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

GKV'li miniklerden anlamlı dokunuşlar

GKV Özel Anaokulu fuayesinde açılışı gerçekleştirilen "Ata'm" konulu sergi açılışının ardından öğrenciler, kendi emekleri, fikirleri ve özgürlükleriyle hazırladıkları sanat etkinliklerini tamamlayarak Atatürk sevgilerini ve Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını renkli çalışmalarla ifade ettiler.

Cumhuriyet bilinci GKV'li minik yüreklerde

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sergi Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılamadaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bilgisine de ulaşıldı. - GAZİANTEP