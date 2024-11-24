Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Kolej Vakfı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep Kolej Vakfı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKV Özel Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterileriyle öğretmenleri onurlandırdı. Etkinlikte öğrencilerin performansı alkış topladı ve GKV Genel Müdürü Fevzi Gürsel, eğitimin önemine vurgu yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencilerin büyük emeklerle hazırladığı sahne gösterileri ayakta alkışlandı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel öğrencileri kutlayarak "Biz, sizlerden 21. yüzyılın Türkiye'sinde, hayalleri olan, merak eden, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyoruz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. GKV Özel Okulları konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen'in yaptığı konuşmasında öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini anlatırken, "Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçek savaşın cehaletle olduğunu bildiği için 1924 yılında Ankara'da Muallimler Kongresi'ni topladığında 'Hakiki başarı sizinle olacak ve cehaleti yendiğiniz zaman biz Cumhuriyetin temellerini atmış olacağız' demiştir. Biz, sizlerden 21. yüzyılın Türkiye'sinde, hayalleri olan, merak eden, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyoruz. Ülkemizi çağın ötesine taşıyacak, geleceğimizi şekillendirecek fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, çağdaş, Atatürkçü nesiller yetiştirmek için bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. 61 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle donatacak, eğitim meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağız. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına verdiğiniz bütün destek ve emekler için hepinize sonsuz saygılar sunuyorum. 'İyi ki öğretmen olmuşum' diyen tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyor, yüreklerindeki öğretmenlik sevdasının hiç bitmemesini diliyorum. Ne mutlu öğretmenim diyenlere ne mutlu öğretmenin değerini bilenlere" ifadelerini kullandı.

Öğretmen oratoryosu duygulandırdı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sahnelediği Öğretmenler Günü Oratoryosu, şiirleri, İngilizce şarkı, şiir ve özlü sözler, Zeybek gösterisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü korosu tarafından seslendirilen öğretmen konulu parçaların ardından öğretmen marşıyla tören son buldu. Etkinlikleri gerçekleştiren öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel kutlamaların hafta boyunca çeşitli organizasyonlarla devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bedri Usta'nın kardeşinin sır ölümü polisi harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.