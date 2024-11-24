Gaziantep Kolej Vakfı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencilerin büyük emeklerle hazırladığı sahne gösterileri ayakta alkışlandı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel öğrencileri kutlayarak "Biz, sizlerden 21. yüzyılın Türkiye'sinde, hayalleri olan, merak eden, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyoruz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. GKV Özel Okulları konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen'in yaptığı konuşmasında öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini anlatırken, "Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçek savaşın cehaletle olduğunu bildiği için 1924 yılında Ankara'da Muallimler Kongresi'ni topladığında 'Hakiki başarı sizinle olacak ve cehaleti yendiğiniz zaman biz Cumhuriyetin temellerini atmış olacağız' demiştir. Biz, sizlerden 21. yüzyılın Türkiye'sinde, hayalleri olan, merak eden, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi istiyoruz. Ülkemizi çağın ötesine taşıyacak, geleceğimizi şekillendirecek fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, çağdaş, Atatürkçü nesiller yetiştirmek için bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. 61 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle donatacak, eğitim meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağız. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına verdiğiniz bütün destek ve emekler için hepinize sonsuz saygılar sunuyorum. 'İyi ki öğretmen olmuşum' diyen tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyor, yüreklerindeki öğretmenlik sevdasının hiç bitmemesini diliyorum. Ne mutlu öğretmenim diyenlere ne mutlu öğretmenin değerini bilenlere" ifadelerini kullandı.

Öğretmen oratoryosu duygulandırdı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sahnelediği Öğretmenler Günü Oratoryosu, şiirleri, İngilizce şarkı, şiir ve özlü sözler, Zeybek gösterisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü korosu tarafından seslendirilen öğretmen konulu parçaların ardından öğretmen marşıyla tören son buldu. Etkinlikleri gerçekleştiren öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel kutlamaların hafta boyunca çeşitli organizasyonlarla devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP