Gaziantep Kent Konseyi Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu ve 6. Dönem 2. Genel Kurulu

Gaziantep Kent Konseyi tarafından düzenlenen Gaziantep Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu ile 6. Dönem 2. Genel Kurulu başladı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurul'un divanı Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Genel Sekreter Emine Aybüken Yıldırım, Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Berk, Funda Suran ve Sayman Yılmaz Kireç'ten oluştu.

Aybüken Yıldırım'ın okuduğu gündem maddelerinin, oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, burada yaptığı konuşmada, sempozyum ve genel kurulu bir arada yapmalarının nedeninin Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu'nun 1.5 yıldır yürüttüğü sığınmacılarla ilgili çalışmadan kaynaklandığını söyledi.

Göç ve Suriyeli sığınmacılar konusunun hem bölge hem de Türkiye genelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güzelbey, "Sürece akademisyenlerimizi de katmak istedik. Kent konseyi bir tavsiye makamıdır, bir icra makamı değil. Biz bu tavsiye içerisinde bu gündemi yerelden genele koyalım istedik" dedi.

Güzelbey, Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu'nun mahallelerde muhtarlarla bir saha değerlendirme çalışması yaptığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Saha çalışmasında muhtarlarımız bize çok yardımcı oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. 2011 yılında başlayan açık kapı politikasıyla biz Gaziantep olarak Suriyelileri misafir etmeye başladık. Onları misafir ederken bir şey beklemedik. Ama yerelde bizim kendimizi ifade edeceğimiz veya bunu dile getireceğimiz bir ortam olmadı. Hep onların mağduriyeti üzerinden konuştuk, ama yereldeki mağduriyet hiçbir zaman dile getirilmedi. 2011 yılında başlayan açık kapı politikasıyla süreç, kısa sürecek derken, tarihi bir bakış açısıyla çok kısa sürdü. Ama bizim kendi yaşamımız içerisinde 14 yıl sürdü. Bununla birlikte süreç içerisinde programlama ve strateji anlamında bazı eksikliklerin olduğunu da hepimiz yaşayarak gördük. Suriye'den gelen araçlara SA plakası verilmesi bile 4 yıl sürdü."

Gündemde olmayan konuları dile getirmenin kent konseyinin görevi olduğunu anlatan Güzelbey, "Bizim hiçbir art niyetimiz yok. Biz negatifiyle, pozitifiyle bunu konuşmak için buradayız. Her şeyi devletten veya kamu kurumlarından bekleyemeyiz. Bizler de var olduğumuz bu kurumlarda gönüllü olarak hem STK'larımızla hem derneklerimizle bir araya gelerek bu eksik gördüğümüz konuları söyleyerek, çalışan mekanizmaya destek olmak için varız. Bu sebeple konuşacağımız konuları hem açık hem kapalı oturumlarda ele alacağız. Herkesin rahatça söyleyeceklerini ifade ettiği bir ortam sağlayarak, çıkacak sonucu bir rapora dönüştürmek hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Güzelbey, gönüllü geri dönüş süreciyle birlikte Gaziantep'te 480 bin civarında olan Suriyeli nüfusunun yaklaşık 342 bine indiğine dikkati çekerek, "140 bin Suriyeli geri dönüşünü gerçekleştirmiş durumda. Şu andaki 342 binin Gaziantep özelinde ne olacağı konusu bilinmiyor. Suriye'de sıkıntılar, belirsizlikler var. Bundan dolayı sürecin nasıl olacağını bizler tabi ki bilmiyoruz. Ama bu sürecin içerisinde bazılarının burada kalacağını bir gerçek. Entegrasyonun nasıl gerçekleşeceğini devletimizin kurumlarının, STK ve akademisyenlerin ortak bir stratejiyle belirlemesi gerekiyor. Bu nedenle kıymetli akademisyenlerimizi bu sempozyuma davet ettik " diye konuştu.

Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yücel Karadaş'ın, muhtarlarla yapılan saha çalışmasını değerlendirdiği programda 14 yıllık süreci ve vatandaşların bu durumla ilgili fikirlerine yer verilen bir video gösterimi yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Ecevit Carti'nin konuşmacı olarak katıldığı "akademik oturum" gerçekleştirildi.

Göç, sığınmacılar ve uyum politikalarının ele alınacağı, Türkiye'nin farklı illerindeki 6 üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra bölgede Suriyelilerin göçüyle ilgili sürece birebir tanıklık eden basın mensuplarının da katıldığı genel kurul ve sempozyum26 Eylül Cuma günü yapılacak oturumlarla devam edecek. - GAZİANTEP