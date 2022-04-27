Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti - Haberler

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Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti

Şanlıurfa merkez ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Şanlıurfa merkez ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. Kent merkezi ve çevre illerden akşam saatlerinden itibaren gelen binlerce vatandaş, Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Ezanın okunmasıyla namaz için Dergah Camisine giden binlerce vatandaş, içerde yer bulamayınca avluda serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim dinledi. Namaz sonrası Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Kültür Sanat, Haberler

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