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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralar sarılıyor

Yerel Haberler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin yaraları sarılıyor. Dışarıda kalan vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken, üç öğün sıcak yenmek ikram ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Nurdağı ilçesinde depremzedeler için kurulan AFAD çadırlarında ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve hayırseverler tarafından sıcak yemekler yapılıyor. Bir yandan vatandaşların, diğer yandan da ekiplerin çalışmaları sahada devam ediyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gaziantep AFAD Yerel Haberler

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