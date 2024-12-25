Gaziantep'in Kurtuluşu Kutlandı: 103. Yıl Etkinlikleriyle Zafer Anıldı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler dikkat çekti. Öğrenciler tarafından sahnelenen 25 Aralık Destanı ayakta alkışlanırken gösterilen belgeseller katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Kuruluşunun 61. yılında bir birinden farklı etkinliklerle dikkat çekmeye devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda bu kez de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. GKV Özel Okulları çok amaçlı salonunda düzenlenen kutlama etkinliklerinin açılış konuşmasını yapar GKV Özel Liseleri Müdürü Alper Kaplan, Antep Savunması'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü ve yaşanan olayları anlatarak dünyada emsali görülmeyen kahramanlık destanlarının yazıldığı bir kent olan Gaziantep'in önemine dikkat çekti.

Gaziantep Savunması'nı konu alan belgeselin ardından öğrenciler tarafından sahnelenen 25 Aralık Destanı konulu tiyatral belgesel izleyenleri adeta büyüledi. Öğrencilerin yanı sıra katılımcıların da eşlik ettiği kahramanlık marşları büyük alkış aldı. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Bugün sadece Gazi Şehrimiz için değil, aynı zamanda sahip olduğumuz ülkemiz içinde büyük önem taşıyan tarihi bir günü kutluyoruz. Kurumlarımız genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bütün kademelerimizdeki öğrencilerimiz bu anlamlı günü farklı etkinliklerle kutlamaktadır. Etkinliklerimiz hafta sonuna kadar devam edecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP