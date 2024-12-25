Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Gaziantep'in Kurtuluşu Kutlandı: 103. Yıl Etkinlikleriyle Zafer Anıldı

Gaziantep'in Kurtuluşu Kutlandı: 103. Yıl Etkinlikleriyle Zafer Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Öğrencilerin sahnelediği 25 Aralık Destanı büyük ilgi gördü ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler dikkat çekti. Öğrenciler tarafından sahnelenen 25 Aralık Destanı ayakta alkışlanırken gösterilen belgeseller katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Kuruluşunun 61. yılında bir birinden farklı etkinliklerle dikkat çekmeye devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda bu kez de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. GKV Özel Okulları çok amaçlı salonunda düzenlenen kutlama etkinliklerinin açılış konuşmasını yapar GKV Özel Liseleri Müdürü Alper Kaplan, Antep Savunması'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü ve yaşanan olayları anlatarak dünyada emsali görülmeyen kahramanlık destanlarının yazıldığı bir kent olan Gaziantep'in önemine dikkat çekti.

Gaziantep Savunması'nı konu alan belgeselin ardından öğrenciler tarafından sahnelenen 25 Aralık Destanı konulu tiyatral belgesel izleyenleri adeta büyüledi. Öğrencilerin yanı sıra katılımcıların da eşlik ettiği kahramanlık marşları büyük alkış aldı. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Bugün sadece Gazi Şehrimiz için değil, aynı zamanda sahip olduğumuz ülkemiz içinde büyük önem taşıyan tarihi bir günü kutluyoruz. Kurumlarımız genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bütün kademelerimizdeki öğrencilerimiz bu anlamlı günü farklı etkinliklerle kutlamaktadır. Etkinliklerimiz hafta sonuna kadar devam edecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yeni asgari ücret sonrası işçi tarafının bir çağrısı var
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
11 kişinin öldüğü patlamada sorumlular için harekete geçildi
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.