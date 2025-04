Gaziantep'in Geleneksel 'Atom' İçeceği Yaz-Kış İlgiyi Üzerine Çekiyor

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden doğal sıkım meyveler ile süt, pekmez ve fıstık karışımından oluşan "atom" içeceği, yaz-kış ilgi görüyor.

Gaziantep'te enerji verici ve tok tutucu özelliğiyle bilinen doğal atom içeceği, yazın serinletici bir alternatif kışın da bağışıklık güçlendirici olarak tercih ediliyor. Taze sıkım meyve, süt, pekmez, hurma ve fıstık gibi mevsimine göre çeşitli karışımlardan oluşan atom, yaz-kış yoğun ilgi görüyor. Doğallığı ve besleyici yönüyle ön plana çıkan atom, Gazianteplilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerce de ilgiyle tüketiliyor.

"Atom, insanları dinç tutuyor ve keyif veriyor"

Atom içeceğinin her mevsim talep gördüğünü söyleyen işletme sahibi Çetin Bayır, "Atom, insanları dinç tutuyor ve keyif veriyor. İçenler neşeleniyor, yani hoşlarına gidiyor. Tok tutma özelliği var, içinde vitaminler ve birçok faydalı içerik bulunuyor. Genelde kış aylarında içilse de biz yaz aylarında daha çok tavsiye ediyoruz. Serinletici ve rahatlatıcı bir içecek. Aynı zamanda yemek yeme isteğini azaltıyor. Hem tok tutuyor hem de enerji veriyor. Gerçekten de enerji kaynağı bir içecek. İçinde üzüm pekmezi gibi çok faydalı malzemeler var. Biz fiyatı da uygun tutuyoruz. Şu anda bardağını 60 liraya satıyoruz. Böylece herkes içebilsin istiyoruz. Kullandığım malzemeler mevsime göre değişiyor. Şu anda elma, armut, muz, hurma, fıstık, pekmez ve süt kullanıyorum. Yaz aylarında ise taze incir ekliyorum. Kıvamını artırıyor. Şu an incir olmadığı için diğer meyveleri kullanıyoruz ama sonuç yine aynı güzellikte oluyor" dedi. Atom içeceğini severek tükettiğini ifade eden İbrahim Halil Efe, "Her mevsim severek tüketiyorum. Tok tutuyor. Vücudumun ihtiyaç duyduğu vitamini alıyorum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP