Gaziantep'in Araban İlçesi, Ekim Ayının İlk Yağmuruna Kavuştu

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesi, yazdan kalma günlerin ardından sabah saatlerinde başlayan hafif yağmur, yer yer sağanaklara dönüşerek ilçenin farklı bölgelerinde kendini gösterdi. Uzun süredir kurak bir havanın etkisinde kalan ilçe, ekim ayının ilk yağmuruyla birlikte hem serinledi hem de tarım alanları nefes aldı.

Yağışla ilgili konuşan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban ilçesine 6 aydan beri yağmurun yağmamasıyla birlikte ilçe genelinde uzun süreli kuraklık yaşadık. Bugün sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde ilçe genelinde devam eden ekim ayının ilk yağmuru çiftçilerimiz için altın değerindedir. Ekim ayının ilk yağmurunun Araban Ovası'ndaki verimli topraklara nefes aldırdı. Yağmur yağışlarının devam etmesi üreticilerimiz için bulunmaz bir nimettir. İlçe genelinde sabah saatlerinde yağmaya başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde devam eden yağmur yağışlarıyla birlikte Arabanlılar olarak mutlu bir gün yaşıyoruz. Bu ayın içerisinde yağmur yağışlarının devam etmesi üreticilerimize bayram sevinci yaşatır. Ekim ayının ilk yağmuruyla birlikte Araban Ovası'na bereket yağdı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
