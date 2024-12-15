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Gaziantep'in 83 Yaşındaki Bakırcı Usta Miktat Çelik, Geleneksel Zanaatı Yaşatıyor

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83 yaşındaki Miktat Çelik, 71 yıldır Gaziantep'te bakırcılık mesleğini severek sürdürüyor. Modern teknolojilere karşı direnen usta, bu zanaatı gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Gaziantep'te yaşayan ve bakırcılık mesleğini 71 yıldır yaşatan 83 yaşındaki Miktat Çelik, teknolojiye direnerek mesleğini aşkla icra etmeye devam ediyor.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 71 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden 83 yaşındaki Miktat Çelik, geleneksel el işçiliğini yaşatmaya devam ediyor. Çelik, çocuk yaşta başladığı mesleğini büyük bir aşkla sürdürerek, teknolojinin ve modern üretim yöntemlerinin gölgesinde kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor. Gaziantep'in en yaşlı bakırcı ustası olan Çelik, mesleğini yaparken sadece bakırdan ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu geleneksel sanatın inceliklerini genç kuşaklara aktarmak için de çaba harcıyor. Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir metrekarelik atölyesinde işini aşkla yapan Çelik, çevresindeki genç bakırcı ustalarına da örnek oluyor.

"Ben bakırcılık mesleğinde 6 çocuk büyütüp evlendirdim"

Bakırcılık yaparak çocuklarına yaşam kurduğunu anlatan Miktat Çelik, "1953 yılında bu mesleğe başladım. Önceden bakırcılık çok popülerdi. Biz de mesleğe ilgi duyduk. Arkadaşım bana 'birlikte bakırcılık yapalım' dedi. Birlikte başladık bakırcılığa. Daha sonra ben meslekte devam ettim. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım mesleği bıraktı. O zamanlarda çıraklık güzeldi. Bizim zamanımızda ailemiz ustalarımıza, 'eti senin kemiği benim' derdi. Şimdi maalesef öyle değil. Ben bakırcılık mesleğinde 6 çocuk büyütüp evlendirdim. Uzun yıllardır meleğimi severek yapıyorum. Fakat meslek öldü. Bakıra rakip ürünler çıktığı için vatandaşlar onlara yöneldi. Ben işimi sevdiğim için yorulmuyorum. Günlük çalışma saatimi kendim ayarlıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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