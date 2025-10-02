Gaziantep İhracatı Yüzde 5,5 Artarak 883 Milyon Doları Aştı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eylül ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 883 milyon 454 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-eylül döneminde ise Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında artışla 7 milyar 404 milyon 924 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, "Tüm zorluklar karşısında sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu olağanüstü çabaya teşekkür diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İhracatın ülke ekonomimizdeki önemine dikkati çeken ve sürdürülebilirlik vurgusu yapan Ünverdi, "Dünya ve ülke ekonomimizdeki kırılganlıklar göz önünde bulundurulduğunda ihracatta atılacak her adım ve buna bağlı olarak her birim artış döviz girdisiyle birlikte ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunmaktadır. Özellikle finansman konusunda sıkıntıların arttığı bir dönemde firmalarımızın üretimlerini ve ticaretlerini devam ettirebilmeleri için ticari kredi kullanımı artırılmalıdır. Bu sebeple ticari kredilerde büyüme sınırının artırılmasını istiyoruz. Bununla birlikte, fuar katılımı destekleri yeniden verilmeye başlanılmalıdır. Sektörlerimiz şimdiden bunun eksikliğini yaşamaktadır. Fuar katılımı destekleri firmalarımızın sektörel gelişmeleri takip etmelerini ve dış ticaretlerini geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte, KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle, yeni TOBB Nefes Kredisi başvuruları bugün itibarı ile başlamıştır. Firmalarımız 1,5 milyon TL kredi kullanabilecekler. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Finansman konusunda yaşanan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, KOBİ'lerimizi sunulan imkanlardan faydalanmaya davet ediyor ve bu zorlu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP