Gaziantep haberi: Şahinbey kursiyerleri el emeği çalışmalarını sergiledi

Şahinbey kursiyerleri el emeği çalışmalarını sergiledi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi'nde eğitim gören kursiyerler el emeği göz nuru çalışmalarını sergiledi.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde açtığı kurslar ve verdiği eğitimlerle hem kadınlara hem de çocuklara ve gençlere birçok dalda eğitimler veren Şahinbey Belediyesi; sim sırma, iğne oyası, el sanatları, takı tasarım ve giyim kurslarında eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını sergiledi.

"Bizler için çok büyük bir imkan"

Binevler Sosyal Tesisi kursiyerlerinden Emine Gürkan, geldiği kursta çok şeyler öğrendiğini belirterek, "Binevler Sosyal Tesisi'ne üç aydır dikiş-nakış kursuna geliyorum. Buraya gelmeden önce hiç bilgim yoktu. Buraya meslek edinmek için geldim. Hocamızın sayesinde çok güzel şeyler öğrendim. Uygun fiyata aldığım kumaşlarla elbise dikerek hem kendime hem de evime ekonomik olarak katkıda bulunuyorum. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Yine aynı kursta bez bebek yapan Nermin Kaffar, bebek yaparak aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Kendimi geliştirmek için Binevler Sosyal Tesisi'ne geldim. Yaptığım çalışmalarla da kendime bir kazanç kapısı elde etmek istiyordum. Tesiste bez bebek yapma eğitimi veriyorlardı. Üç aylık bir eğitimin ardından kendi çocuğuma ve yeğenlerime bebek yaptım. Şimdide yaptığım bebekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Binevler Sosyal Tesisi'nde eğitim alan Serap Alp, kadınların bu tür kurslarla meslek sahibi olduğuna belirterek, "Yaz kursu döneminde Binevler Sosyal Tesisi'ne çocuklarımı getiriyordum. Ben de onlarla gelirken mefruşata kayıt oldum. Zamanımı değerlendirmek için nakışlar yapmaya başladım. Evde boşa vakit harcayacağıma Binevler Sosyal Tesisi'nde aldığım eğitimle kendime bir kazanç kapısı oluşturdum. Verdiği destekten dolayı Şahinbey Belediyesine teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

Takı Tasarım kursuna gelen Emine Taşçılar da aldığı eğitimle çocuklarına bileklikler yaptığını ifade ederek, "Üç aydır Binevler Sosyal Tesisi'ndeki kursa geliyorum. Çocuklarıma ve yeğenlerime takılar yaptım. Aldığım eğitimle siparişlerde almaya başladım. Takıları severek yapıyorum. Burası benim içinde moral kaynağı oluyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Binevler Sosyal Tesisi'nde sim sırma kursuna gelen Ülger Sert Kaya, kızlarının çeyizini yaptığını vurgulayarak, "Tesislerde aldığım eğitimle kızlarımın çeyizlerini yaptım. Dışarıda çok pahalıya satılan çeyizler daha uygun fiyata Binevler Sosyal Tesisi'nde yaptım. Kendi kızlarımın çeyizinin yanı sıra siparişler de alarak para kazanıyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Ayşe Azar ise iğne oyası kursunda aldığı eğitimle kendisine yeni bir çevre oluşturduğunu aktararak, "Öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne kadınlara yönelik böyle kurslar açtığı için çok teşekkür ediyorum. Burada bir aile ortamı var. Yeni bir arkadaş çevresi oluşturduk. Hoş vakit geçirip iş öğreniyoruz. Öğrendiğimiz işlerden para kazanıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.