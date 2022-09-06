Gaziantep haberleri! Şahinbey Belediyesi'nden Pakistan'a yardım eli

Şahinbey Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı kardeş ülke Pakistan'a içerisinde gıda paketi olan 2 tır yardım gönderdi.

Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara uzattığı yardım elini bu kez dost ve kardeş ülke Pakistan'a uzattı. Yaşadığı doğal afetler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Pakistan'a ulaştırılacak içerisinde gıda paketi Türk Kızılay'ı aracılığıyla Pakistan'a gönderildi.

2 tır gıda paketi gönderildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Pakistan'da yaşanan can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi, olarak yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızın her zaman yanındayız. Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize yardım eli uzatmak amacıyla hazırladığımız içerisinde gıda paketinin bulunduğu 2 yardım tırımızı uğurladık. Rabbim kardeş ülke Pakistan'a böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun diyor yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP