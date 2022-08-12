Gaziantep haberleri: Gaziantep'te Cuma namazı sonrası cemaate aşure ikram edildi Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'te, Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikramında bulunuldu. Gaziantep'te, Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikramında bulunuldu. Gaziantep'te pek çok noktada Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikramında bulunuldu. Şehitkamil ilçesinde bulunan Ökkeş Eruslu Camii'nde de hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Aşure ikramına camii imam hatibi de bizzat katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Cuma namazı sonrası aşure ikramından alan cemaat ise hayırseverlere dua etti. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Yerel Gaziantep Yerel Haberler

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