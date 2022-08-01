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Gaziantep haberi: Şahinbey Belediyesi meclisi toplandı

Gaziantep haberi: Şahinbey Belediyesi meclisi toplandı

Gaziantep haber: Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

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Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 7 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1 madde Çevre ve Şehircilik Komisyonuna ek süre verilirken, 1 madde de ise Eğitim ve Gençlik Komisyonun'nun hazırladığı rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı iki madde ise oy birliği ile gündeme alındıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısını 04 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Şahinbey Yerel Haberler

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