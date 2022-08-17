Gaziantep haberi! Anne-çocuk, bilim Şehitkamil'deki etkinliklere katıldı

Şehitkamil Belediyesine bağlı Bilim Şehitkamil'de, öğrencilerin bilime ilgilerini arttırmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına anne-çocuk etkinliği düzenledi.

Yetim çocuklar ve anneleri, teknoloji atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi, doğa bilimleri atölyesi ve matematik atölyesinde birbirinden farklı etkinliklere katıldılar.

Bilim Şehitkamil'de gerçekleştirilen anne-çocuk etkinliği büyük ilgi görüyor. Anne-çocuk etkinliği çerçevesinde öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak amaçlanıyor. Bilimi sevdirecek etkinlik ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama fırsatı sunan etkinliğin ilk misafirleri yetim çocuklar ve anneleri oldu. Yetim çocuklar ve anneleri, teknoloji atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi, doğa bilimleri atölyesi ve matematik atölyesinde eğitim gördüler.

"Eğitimlerimiz eğlenceli ve güzel geçiyor"

Bilim Şehitkamil Doğa Bilimleri Atölyesi eğitmeni Emine Yılmaz, "Anne-çocuk etkinlikleri çerçevesinde 'Çocuklar, aile ile bir bütündür' ilkesini benimseyerek, Bilim Şehitkamil'de anne-çocuk eğitimi düzenliyoruz. Bu sayede, eğitim ortamında aile ile beraber hareket etmenin çocukların başarısını daha da artıracağını, başarı anlamında hem hayattaki hem de okuldaki hayatlarında daha şanslı olacaklarını öngörüyoruz ve böyle bir etkinlik planladık. Şu an itibariyle 20 yetim çocuğumuzu ve annemizi Bilim Şehitkamil'de ağırlıyoruz. Burada teknoloji atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi, doğa bilimleri atölyesi ve matematik atölyesinde birbirinden farklı etkinliklere tabii tutuyoruz. Eğitimlerimiz, eğlenceli ve güzel geçiyor. Hem çocuklarımız hem de annelerimiz hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Bizler de eğitmenler olarak çocuklarımıza gelişimleri konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız bu etkinlikten oldukça mutlu oldular"

Etkinliğin kendileri açısından güzel geçtiğini dile getiren Nurşen Bilik, "İki çocuğumla birlikte Bilim Şehitkamil'e geldik. Burada hocalarımızın destekleriyle çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Çocuklarımız da bu etkinlikten oldukça mutlu oldular. Çocuklarımızdan çok bizler de çok sevdik bu etkinliği. Bu tür etkinliklerin de sık sık yapılmasını istiyoruz. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşimle beraber etkinlikler yapıyoruz, eğleniyoruz"

Annesiyle birlikte etkinliğe katıldığından dolayı mutlu olduğunu ifade eden İlkay Yeşilbağ, "Şehitkamil Belediyemiz sayesinde annem ve kardeşimle buraya geldik. Burada kardeşimle beraber etkinlikler yapıyoruz, eğleniyoruz. Böylesine güzel bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Bizlere bu imkanı sunan belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP