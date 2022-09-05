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Son dakika haberleri! Gaziantep'ten sel felaketin yaşandığı Pakistan'a 2 tır yardım gönderildi

Yerel Haberler

Son dakika haberleri! Gaziantep'ten sel felaketin yaşandığı Pakistan'a 2 tır yardım gönderildi

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketinin bulunduğu 2 tır yardım gönderdi.

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda paketinin bulunduğu 2 tır yardım gönderdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, Pakistan'da yaşanan can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Türk milleti olarak oradaki insanlara yardım etmek istediklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızın her zaman yanındayız. Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize yardım eli uzatmak amacıyla hazırladığımız içerisinde gıda paketinin bulunduğu 2 yardım tırımızı uğurladık. Rabbim kardeş ülke Pakistan'a böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Yardım tırları, Türk Kızılayı aracılığıyla Pakistan'a gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Yerel

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