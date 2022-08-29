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Gaziantep haber... Araban'ın kadın kaymakamı Hilal Kızılkaya görevine başladı

Yerel Haberler

Gaziantep haber... Araban'ın kadın kaymakamı Hilal Kızılkaya görevine başladı

Gaziantep gelişmesine göre Gaziantep'in Araban ilçesi kaymakam vekili görevine atanan Hilal Kızılkaya görevine başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kaymakam vekili görevine atanan Hilal Kızılkaya görevine başladı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gaziantep'in Araban ilçesi kaymakam vekili görevine atanan Hilal Kızılkaya görevine başladı. Araban ilçesinin yeni kaymakamı Hilal Kızılkaya, ilçe kaymakamlığı önünde kamu kurum amirleri tarafından karşılanarak görevine başladı.

Kaymakam Kızılkaya kimdir

1994 yılında Erzurum'da doğan kaymakam Hilal Kızılkaya, ilk ve orta öğrenimini Erzurum'da, lise öğrenimini ise Denizli'de tamamladıktan sonra 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2020 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap eden Kızılkaya, Nevşehir Valiliği'nde il merkez stajını, Mülkiye Başmüfettişi nezaretinde Mersin ili Tarsus, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde ve Düzce ili Yığılca, Akçakoca, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde mülkiye teftiş stajlarını, Yalova-Çiftlikköy ve Muğla-Fethiye ilçelerinde kaymakam refikliği, Kastamonu ili Doğanyurt ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığının onayı ile "Araban Kaymakam Vekili" olarak Araban ilçesine görevlendirilen Hilal Kızılkaya, görevine başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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