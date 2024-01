Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti: Çalışan Gazeteciler Günü'nde mesleki şartlar zorlaşıyor

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün artık çalışan gazeteciler için bayram olmaktan çıktığını belirterek, mesleki şartların her geçen gün zorlaştığına dikkat çekti.

GGC yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gazetecilik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğu vurgulanan mesajda, gazetecilerin bir taraftan ekonomik savaş verdiği, bir taraftan da mesleğin onurunu yaşatmak için her zamankinden daha fazla sorumlulukla karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Gazetecilik yapma şartlarının ve meslek örgütlerinin tanımlarının net olarak düzenlenmesi ve gazeteci olmadığı halde meslekten nemalanmaya çalışan art niyetli kişilere meslekten el çektirilmesi gerektiği vurgulanan mesajda, "Mesleğin gerçek kahramanlarının da daha fazla sorumluluk olarak, birlik-beraberlik içerisinde, yoluna devam etmesi hayati önem taşıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sıradan bir gün değildir. Bu önemli gün, basın çalışanlarının önemli kazanımlar elde ettiği bir gündür. Ancak günümüzde ne acıdır ki, gerek basın çalışanları, gerekse basın kuruluşları ağır ve zor bir sınavdan geçmektedir. Bu şartların acilen iyileştirilmesi için in de öncelikle bir takım yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Biz meslek örgütleri, bu şartların değişmesi için her fırsatta sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak bu tek başına bizim çözebileceğimiz bir konu değil, hepimizin kenetlenmesiyle, daha iyi sonuç alınabilecek bir meseledir. Dolayısıyla gün, kenetlenme günüdür, gün sesimizi daha fazla duyurabilme günüdür. Meslektaşlarımız her türlü zorluğa rağmen, halkı bilgilendirmek adına cefakar bir şekilde görev yapıyor. Basın emekçisi kardeşlerimiz hak ettiği yaşam standartlarına mutlaka kavuşturulmalı. Bu vesileyle, çalışan veya çalışamayan tüm meslektaşlarımın bu önemli gününü kutluyor, hayatını kaybetmiş olan tüm basın emekçilerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP