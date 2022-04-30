Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı ve yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle 60 yaş üstü annelere kalanşo çiçeği ve bayram şekeri dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde yaşayan 60 yaş üstü 3 bin 150 annenin kapılarını rengarenk ve tatlı bir sürpriz için çaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in selamlarını ileten ekipler, tecrübe ve şefkat timsali annelerin Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'nü kutladı.

"Unutulmadığımızı hissetmek bizleri çok sevindirdi"

Ekiplerin kapılarını çalmasıyla duygusal anlar yaşan annelerden Türkan Kılıç ve bedensel engelli anne Özgül Alpdemir, Başkan Fatma Şahin'e çiçekler için teşekkür etti. Kılıç, "Anneler Günü'nde unutulmadığımızı hissetmek bizleri çok sevindirdi" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel