Gaziantep Araban'da Depremzedeler Kalıcı Konutlara Taşınıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 1. etap 220 deprem konutuna taşınmaya başladı. Diğer etapların da çekilişleri yapılarak hak sahiplerinin konutlarına yerleşmeleri bekleniyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yapılan kalıcı konutlara taşınmaya başladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 1. etap 220 deprem konutuna depremzede vatandaşlar taşınmaya başladı.
Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının 2. ve 3. etap çekilişlerinin yapıldığı ve tespit edilen eksiklerinin tamamlanmasıyla hak sahibi vatandaşların taşınmaya başlayacakları öğrenildi. - GAZİANTEP