Gazi ve Şehit Yakınları, Bilecik Belediyesi Tarafından Verilen Yemek Programında Bir Araya Geldi

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla verilen yemekte, kentteki gazi ve şehit yakınları bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla verilen yemekte, kentteki gazi ve şehit yakınları bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek programına, Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, il protokolü üyeleriyle gazi ve şehit aileleri katıldı.

Programa katılan şehit ve gazi ailelerini selamlayan Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, gazilerin talep ve görüşlerini dinledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Aygöl, hazırlanan yemek programı dolayısıyla Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen program dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Vadipark Sosyal Tesislerimizde Bilecik Valiliği ile ortak düzenlediğimiz 19 Eylül Gaziler Günü yemeğinde gazilerimiz ve ailelerini ağırladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugün aramızda olmayan tüm gazi ve şehitlerimizi saygıyla, hayatta olan tüm gazilerimizi de minnetle anıyoruz" dedi.

Program, protokol üyelerinin gazi ve şehit yakınları ile fotoğraflar çektirmesiyle sona erdi.