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Gazi ve şehit aileleri depremzede öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeleri depremde anne veya babasını kaybeden Atalar İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle yemekte buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeleri depremde anne veya babasını kaybeden Atalar İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle yemekte buluştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, depremin en çok etkilediği Atalar köyünde Anne veya Babasını kaybeden Şehitkamil Atalar İlk okulu Öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri çocuklara hediyeler takdim etti. Dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyelerine jandarma ekipleri de eşlik ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Programda emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Türkiye Gülay Yerel Haberler

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