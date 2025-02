Gazi Tümgeneral Ala'dan şehit annesine anlamlı hediye

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, hem Ramazan ayı hem de Kadınlar Günü nedeniyle şehit annesine kendi el yazısı ve imzasıyla kırmızı gül göndererek dua istedi.

15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, 18 Nisan 1992'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Iğdır-Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Pamuk Geçidi mevkisinde 3 astsubay arkadaşı ile birlikte şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın 89 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı'nın evine kırmızı gül ile kendi el yazısı ve imzasıyla not gönderdi.

Nota, "Sevgili anneciğim, şimdiden hem Ramazan ayını hem de Kadınlar Günü'nü tebrik eder, ellerinden öper, ismen dua beklerim. Davut Ala" yazan Paşa, acılı aileyi hem mutlu etti hem de duygulandırdı.

Gazi Davut Ala'nın kendi annesi gibi gördüğü şehit annesi Bedriye Hamlı ise kendisine hitaben yazılan o vefalı notu okuyunca çok duygulandığını, bunun çok özel bir duygu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Kendi evladım gibi gördüğüm çok vefalı ve çok değerli komutanımız Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya ailesine ve tüm Mehmetçiklerimize kendi evladıma dua eder gibi ayrımsız dua ediyorum. Hiçbirisinin ayaklarına Allah taş değdirmesin, önlerine engel çıkarmasın. Onların sayesinde huzur içerisinde vatanımızda ve evlerimizde özgürce yaşıyoruz. Allah böyle güzel ve kıymetli komutanlarımızın sayısını arttırsın. Onların vefası, duyarlı davranışları ve ilgisi sayesinde yüreğimizden hiç eksilmeyen şehit evlatlarımızın şehit acısına dayanmaya çalışıyoruz. Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşamda şehit evladımın kokusu var. Çünkü onlar biz şehit yakınlarını ve gazilerimizi asla unutmuyorlar. Her fırsatta kendi evladımız gibi ilgi ve sıcaklıklarını hissettiriyorlar. Komutanlarımızı ve Mehmetçiklerimizi yanımızda gördüğümüzde huzur ve teselli buluyoruz. Her askerimizde her komutanımızda şehit evladımın kokusu var. Askerimiz, mavi gözlü paşam kokuyor. Hepsine çok minnettarız. Allah devletimize ve Türk milletine zeval vermesin. Ben de bir şehit annesi olarak askerlerimize, tüm güvenlik kuvvetlerimize ve milletimize refah, bolluk ve huzur içerisinde kazasız belasız hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Garnizon Komutanımızın duyarlı davranışı ve ilgisi nedeniyle çok mutlu oldum. Kendisinden ve TSK'dan Allah razı olsun." - SAMSUN