Gazi torunları Çanakkale destanını yerinde yaşıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi çerçevesinde 180 bin 17 öğrenciyi ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale'de ecdatla buluşacak olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili, Piyanist Yücel Arzen öğrencilerle bir araya geldi. Ünlü Piyanist bilgilendirme toplantısına katılan öğrencilere birbirinden değerli şarkılar çalıp, söyledi. Proje çerçevesinde bu yıl 180 bin 17 öğrenci ve vatandaş, Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen ve 253 bin vatan evladının şehit düştüğü toprakları ziyaret etmiş olacak.

Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı

"Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi çerçevesinde bugüne kadar 180 bin 17 öğrencinin ecdatla buluşacağını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projemiz ile 170 bini geçen öğrencimizi ve vatandaşımızı Gaziantep'ten Çanakkale'ye özel uçakla ecdadı ziyarete götürdük ve ziyaretlerimiz devam ediyor. Yıllar önce ailemle birlikte Çanakkale'yi ziyaret etmiştim ve o ziyaretimden sonra tüm gençlerin mutlaka burayı ziyaret etmesi gerek dedim. Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılında başlattığımız projemiz bir turistik gezi değil ecdada bir teşekkür ziyaretidir. Onlar bu cennet vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Çanakkale'de 253 bin, Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verilmiş. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. O destansı mücadelede mermiler havada çarpışmış. Metrekareye 6 bin mermi düşmüş. Ecdadımız yedi düvele karşı 'Çanakkale Geçilmez' diyerek imanlı göğsünü siper etmiş ve bu cennet vatanın topraklarını düşmana teslim etmemiştir. Onlar bu fedakarlığı göstermeseydi biz buralarda olamayacaktık. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.