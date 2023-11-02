Gazi torunları Çanakkale'de ecdat ile buluşuyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi kapsamında 180 bin 17 öğrenciyi ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale'de ecdatla buluşacak olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ilk 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

"Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi torunlarının şehitler diyarını ziyaret etmeye devam ettiklerini belirterek, "Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi gerçekleştirdik. Çanakkale ziyaretlerinde 170 bin 737 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturduk. Türkiye'de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Biz de onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenliyoruz. Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp ecdadımız teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya'nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz" diye konuştu.