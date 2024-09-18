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Gazi Servet Çiftçi: Hayata ve Vatanına Bağlı Bir Kahraman

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30 yıl önce terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi, 10 çocuğunu büyüterek hayata sımsıkı sarıldığını ve vatanı için her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi hayata sımsıkı sarılıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Gazi Servet Çiftçi, 30 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

1995 yılında gazilik mertebesine nail olan Servet Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umutla ve neşeyle bakıyor. 13 Mart 1995 yılında terörle mücadele çerçevesinde katıldığı bir operasyonda mayına basması sonucu gazi olduğunu ifade eden Servet Çiftçi, "Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından askerlerimiz ve korucularımızla beraber bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan kısa bir çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken mayına basmam sonucunda yaralandım. Hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra köyüme döndüm. O zaman 4 çocuğum vardı. Şimdi 10 çocuğum var. Allah'a çok şükür kimseye muhtaç olmadan hepsini büyüterek iş sahibi yaptım. O olayda her iki gözümü ve bir ayağımı kaybettim. Şu anda 10 çocuğum ile birlikte gerekirse bu vatan ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız" dedi.

"Kahraman gazimiz korucular için her zaman gurur kaynağı olmuştur"

Terörle mücadelede güvenlik korucusu iken kahramanca mücadele ederek iki gözünü ve bir ayağını kaybetmesine rağmen hayata sımsıkı sarılan gazi Servet Çiftçi'nin ilçedeki bütün korucular için örnek bir hayat mücadelesi sergilediğini belirten Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, korucular olarak gazinin yolundan gideceklerini söyledi. Bozkurt, "Güvenlik korucusu iken görevi esnasında terörle mücadelede mayına basması sonucu iki gözünü ve bir ayağını kaybeden Servet amcamız, görev esnasında göstermiş olduğu kahramanlık, olaydan sonraki hayata tutunma mücadelesi, neşesi ve güler yüzlülüğü ile bizim her zaman gururumuz olmuştur. Bizler onun yolundan gitmeye, yarım bıraktığı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Gerekirse bu vatan, bu bayrak için hepimiz canımızı vermeye hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Gazi Servet Çiftçi: Hayata ve Vatanına Bağlı Bir Kahraman
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel

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