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Gazi şehir, Türkiye bisiklet strateji planında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazi şehir, Türkiye bisiklet strateji planında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda bisikletin yaygınlaştırılması ve erişim için yaptığı yatırımlarla oluşturduğu alt yapı dolayısıyla WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından "Herkes için Bisiklet!" projesine dahil oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda bisikletin yaygınlaştırılması ve erişim için yaptığı yatırımlarla oluşturduğu alt yapı dolayısıyla WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından "Herkes için Bisiklet!" projesine dahil oldu. Gazi şehir, Türkiye Kent İçi Bisikletli Ulaşım Strateji Planı-2030'da 8 şehir arasında yerini aldı.

Bisikletin kent içinde ulaşım aracı olarak benimsenmesi ve kullanılması hedefiyle başlatılan 'Herkes İçin Bisiklet!' projesi, 2030 yılı strateji planı için yapılan çalışmalar sonuçlandı. Avrupa Birliği ve birçok ulusal kamu kuruluşunun desteklediği proje çerçevesinde yeni 18 hedef belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi merkezi yönetim temsilcilerinin katılımıyla her şehrin taslak yerel eylem planını sunduğu çalıştay düzenlendi, 2030 planı çalıştay raporlarının oluşmasıyla hazırlandı.

Bisiklet altyapısı, toplumun bilinçlendirilmesi, ekonomi, iklim gibi başlıklar üzerinde hazırlanan plan çerçevesinde Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 8 şehir Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya'nın STK ve belediye temsilcilerine politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik alanlarında kapasite geliştirme eğitimleri veriliyor, yerel eylem planları gerçekleşiyor. - GAZİANTEP

Gazi şehir, Türkiye bisiklet strateji planında

Gazi şehir, Türkiye bisiklet strateji planında

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep, Bisiklet, Türkiye, Gazi, Yerel, Haberler

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