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Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

Vali Ali Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin'in cenaze merasimine katıldı.

Vali Ali Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin'in cenaze merasimine katıldı.

3 çocuk babası 57 yaşındaki Erşahin'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından dualarla Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aileye başsağlığı dileyen Vali Çelik, malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin'in eşi Şerife Güneş Erşahin'e Türk bayrağı takdim etti.(EFE-) - KÜTAHYA

Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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