Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni ile anıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ayrıca 'Vefatının 87. Yılında Atatürk'ü Anmak ve Anlamak' konulu bir konferans da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Rektörlük binası Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı. Rektör Yardımcı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törenin ardından ERÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından 'Vefatının 87. Yılında Atatürk'ü Anmak ve Anlamak' konulu konferans düzenlendi. ERÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın konuşmacısı ERÜ Öğr. Gör. Orhan Veli Çetindağ, katılımcılara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlattı. Öğr. Gör. Çetindağ; "Bütün söylev ve demeçlerine baktığınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, neredeyse ben ile başlayan cümlesi yoktur. Hep millet, hep biz, hep çoğul ekini kullanır. Kendini ön plana çıkarmaz. Ama tarihte sorumluluğu alanı yazar. Tarih elini taşın altına koyanı yazar. Mustafa Kemal Paşa da elini taşın altına koyan kişidir" dedi.

Konferans Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan'ın Öğr. Gör. Orhan Veli Çetindağ'a teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
