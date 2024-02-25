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Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Liseler Arası Dart Müsabakaları'nda 1'incilik elde etti

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Eskişehir'de gerçekleştirilen Liseler Arası Dart Müsabakaları'na katılan Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, hem erkek hem de kız takımıyla yarışmada 1'incilik elde etti. Okul yönetimi, beden eğitimi öğretmenine ve şampiyon öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Liseler Arası Dart Müsabakaları'na katılan Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, hem erkek hem de kız takımıyla yarışmada 1'incilik elde etti.

Eskişehir'de Liseler Arası Dart Müsabakaları 14-16 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi kız takımı 9 okul arasından, erkek takımı ise 12 okul arasından 1'inci oldu. Okul yönetimi, beden eğitimi öğretmenine ve şampiyon öğrencilere kendilerine bu gururu yaşattıkları için teşekkürlerini iletti. Ayrıca aynı öğrencilerin 7-8 Mart tarihinde Uşak'ta düzenlenecek olan yarışmada da Eskişehir'i temsil edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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