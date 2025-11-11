Haberler

Gazi Mehmet Orçan, Hayatını Güvercinlerle Süslüyor

Kahramanmaraş'ta iki ayağını terörle mücadelede kaybeden gazi, güvercin sevgisiyle hayata tutunuyor. Kuş beslemenin kendisi için adeta bir terapi olduğunu belirten Gazi Orçan, bu merakın huzur verdiğini ifade ediyor.

Kahramanmaraş'ta iki ayağını terörle mücadelede kaybeden gazi, hayata güvercin sevgisiyle tutunuyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 49 yaşındaki Gazi Mehmet Orçan, 1996 yılında Batman'ın Sason ilçesinde görev yaptığı 7. Jandarma Komando Tabur'unda operasyona giderken girdiği çatışmada iki ayağını kaybetti. Aynı operasyonda 27 terörist etkisiz hale getirilirken, Orçan mayına basarak yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Orçan, bugün güvercin sevgisiyle hayata tutunuyor.

"Onlar bizim evladımız gibi"

Gazi Orçan, kuş beslemenin gönül işi, merak işi olduğunu belirterek, "Biz kuşlarımızın sağlığıyla, aşısıyla bire bir ilgileniriz. Onlar bizim evladımız gibidir. Uçması ayrı bir zevk, yavrulatması ayrı bir zevk. Eski kuşçular der ki; 'Ben mezara, kuşlar pazara.' Bizim için de öyle, bu merak ölene kadar devam eder. Kuşlarımızın gübreleri tamamen doğal. Biz bu gübreleri bağ ve bahçesi olan arkadaşlara veriyoruz. Onlar da doğal gübreyle meyve, sebze yetiştiriyor. Yani kuşçuluk aslında doğa dostu bir uğraş" diye konuştu.

"Kuşlar bana yeniden güç verdi"

Terörle mücadelede yaralanmasının ardından güvercinlerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu dile getiren Orçan, "Yaralandıktan sonra Ankara'dan Kahramanmaraş'a geldim. O süreçte bu kuşlar bana moral ve motivasyon verdi. Beni ayakta tuttu, güçlü tuttu. Onlar sayesinde o zor günleri daha sakin, daha güçlü geçirdim. Kuşçuluk güzel bir terapi. Ben bir işe başladığımda dört dörtlük yapmayı severim. Antrenmanlarımızı yaptık, emek verdik, başarı da geldi. Milli takıma seçildim, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi gibi turnuvalarda dereceler elde ettik. Aynı disiplini şimdi güvercinlerimde sürdürüyorum. Bu merak çocukluktan geliyor. On yaşından beri içimde. Kuşçuluk insanı dinlendiriyor, huzur veriyor, hayata bağlayan bir sevgi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
