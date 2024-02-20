Gazi Kars Platformu Tanıtıldı

Gazi Kars Platformu Başkan Kadir Bozan, başkanlığında yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve tüm Üst Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımları ile oluşturulan Gazi Kars Platformu'nun tanıtımı yapıldı. Platformun kuruluş amacı ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programın açılışında konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan, "Platformun kuruluş amacı Kars'ın bir gazilik unvanı olduğu ve ilk işimizin bu gazilik unvanını almak olduğunu belirtmek isteriz. Biz bütün Karslılar bir üst kimlikte, Gazi Kars kimliğinde buluşmak için bu yola çıktık. Ayrıca Kars'ta sosyal, kültürle, ekonomik, yönden burada bulunan STK'larla beraber birlikte hareket edeceğimizi deklere ermek istedik. Hepimiz birlikte beraber Kars'ın tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde hareket edeceğimizi belirtmek istedik. Gazi Kars'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gazi Kars Platformu'nun işleyişi hakkında katılımcılar aydınlatıldı. Gazi Kars Platformu'nun kentte bulunan diğer STK'ların da katılımı sağlanarak, daha güçlü bir şekilde Kars'ı temsil edilmesi düşünülüyor. - KARS