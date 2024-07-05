Üye Girişi
Haberler

Gazeteciliği bıraktı 'hastalıktan ari' çiftlik kurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde gazeteciliği bırakıp hayvancılığa başlayan Asel Ceyhan, ilçede "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" alan ilk kadın üretici oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gazeteciliği bırakıp hayvancılığa başlayan Asel Ceyhan, ilçede "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" alan ilk kadın üretici oldu. 7 büyükbaş ile hayvancılığa başlayan 36 yaşındaki Asel Ceyhan, hayvan sayısını 120'ye çıkararak büyük başarıya imza attı.

Efeler ilçesinin Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Asel Ceyhan, radyo sinema ve televizyon bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra yerel ve yaygın basın kuruluşlarında çalışan Ceyhan, Malatya, İzmir ve Aydın'da yerel televizyonlarda haber spikerliği yaptıktan sonra mesleğini bıraktı. Farklı bir meslek arayışına giren Ceyhan, hayvancılık yapmaya başladı. Altı yıl önce 7 dana alıp besi çiftliği kuran Ceyhan, yedi yılda hayvan sayısını 120'ye çıkardı. Sürekli hayvanlarının içinde olan Ceyhan, traktörün direksiyonuna geçip yem karıştırıp hayvanlarını besliyor. Severek işini yapan Ceyhan, hayvanlarının sağlığına büyük önem veriyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Asel Ceyhan'ın besi çiftliğinde bruselloz ile mücadele kapsamında yaptıkları testler sonucunda hastalıklardan ari olduğunu tespit etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ceyhan'a "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" verildi. Ceyhan, Efeler ilçesinde hastalıklardan ari sertifikaya sahip ilk kadın üretici olmayı başardı.

Bu sertifikayı aldığı için çok sevinçli olan Ceyhan, insan ve hayvan sağlığı için Türkiye'de hayvancılık yapan herkesin bu sertifikaya sahip olması gerektiğini söyledi.

Hayvancılık yapmayı çok sevdiğini belirten Ceyhan, "Bir insan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Beni dışarıda görüyorlar, hayvancılık yaptığıma inanmıyorlar. Ne zaman buraya geliyorlar çiftliği görüyorlar o zaman inanıyorlar. Ben bu algıyı yıkmak istiyorum artık. Neden bir kadın yapınca şaşırılıyor. Artık istiyorum ki bu saatten sonra erkekler hayvancılık yapınca şaşıralım. Kadınların bu anlamda biraz daha aktif olmasını isterim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ceyhan Efeler Aydın Tarım Yerel Haberler

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

Bakmadan Geçme

5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl? 5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title