Gazetecilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazetecilik mesleğinin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan gazetecilerin katıldığı toplantıda, basının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Erzincan Bölge Müdürlüğü kapsamındaki illerde görev yapan gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Akkaya, basın kartının sunduğu avantajlara dikkat çekerek, toplantıda dile getirilen sorun ve taleplerin not alındığını, bu konuların rapor halinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iletileceğini ifade etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ise, Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından verilen drone ve yapay zeka eğitimlerinin gazeteciler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, Akkaya'ya teşekkür etti. Erzincan Bölge Müdürlüğünün bölgedeki gazetecilerin yanında olduğunu vurgulayan Okutmuş, ayrıca TBMM'de görüşülen Gazetecilik Meslek Kanunu'nun bir an önce yasalaşması gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda Okutmuş, Akkaya'ya günün anısına hediye takdiminde bulundu. - BAYBURT