Gazetecilerin Fedakarlığına Vurgu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin, düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi içerdiğini söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. İlman, yayınladığı mesajında şunları söyledi; "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin, düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve kentimizin haberlerini kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan değerli basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi. - DENİZLİ