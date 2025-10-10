Gazetecilerden Vali Çiftçi'ye Ziyaret ve Plaket Töreni

Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) yönetimi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye iade-i ziyarette bulundu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ile Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Kılıçoğulları, Soner İstanbulluoğlu, Talip Akpınar, Ertaç Koçak, Mesut Gülrek ve Orhan Bozkurt; Vali Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Ziyarette DGF ve DAGC yönetimi Vali Çiftçi'ye "Erzurum'a yaptığı hizmetler ve basına katkıları" sebebiyle bir plaket sundu, görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası Vali Mustafa Çiftçi, DGF ve DAGC yönetimi ile hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM