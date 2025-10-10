Haberler

Gazetecilerden Vali Çiftçi'ye Ziyaret ve Plaket Töreni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Cemiyeti yönetimi, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek yaptığı hizmetler için plaket sundu.

Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) yönetimi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye iade-i ziyarette bulundu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ile Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Kılıçoğulları, Soner İstanbulluoğlu, Talip Akpınar, Ertaç Koçak, Mesut Gülrek ve Orhan Bozkurt; Vali Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Ziyarette DGF ve DAGC yönetimi Vali Çiftçi'ye "Erzurum'a yaptığı hizmetler ve basına katkıları" sebebiyle bir plaket sundu, görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası Vali Mustafa Çiftçi, DGF ve DAGC yönetimi ile hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.